На Мукачевщине правоохранители оперативно задержали мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге жилого дома в поселке Чинадиево

Об этом сообщила полиция области.

Сообщение о пожаре на крыше дома по улице Глинянска поступило 29 мая около 00:30. Огонь повредил часть кровли дома.

Во время осмотра происшествия полицейские установили, что причиной возгорания стал умышленный поджог. На территории домовладения обнаружили бутылку с легковоспламеняющимся веществом, а неподалеку – обломки еще одной емкости, разразившейся во время пожара.

Правоохранители быстро установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 24-летний житель села Обава.

По данным следствия, в тот вечер мужчина находился в доме потерпевшей, где они вместе употребляли алкоголь. Между ними возник конфликт на почве личных отношений. После ссоры мужчина пошел на автомойку, где работает, взял бензин и вернулся в дом женщины, чтобы отомстить.

Уже через несколько часов оперативники разыскали подозреваемого. Экспертиза показала, что он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

По факту происшествия открыты уголовные производства по ч.1 ст.129 и ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины – угроза убийства и умышленное повреждение имущества путем поджога.

