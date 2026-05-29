29 мая 2026, 11:33

Выпил, поссорился и поджег дом: на Закарпатье задержали 24-летнего мужчину

Фото: Национальная полиция
На Мукачевщине правоохранители оперативно задержали мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге жилого дома в поселке Чинадиево

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Сообщение о пожаре на крыше дома по улице Глинянска поступило 29 мая около 00:30. Огонь повредил часть кровли дома.

Во время осмотра происшествия полицейские установили, что причиной возгорания стал умышленный поджог. На территории домовладения обнаружили бутылку с легковоспламеняющимся веществом, а неподалеку – обломки еще одной емкости, разразившейся во время пожара.

Правоохранители быстро установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 24-летний житель села Обава.

По данным следствия, в тот вечер мужчина находился в доме потерпевшей, где они вместе употребляли алкоголь. Между ними возник конфликт на почве личных отношений. После ссоры мужчина пошел на автомойку, где работает, взял бензин и вернулся в дом женщины, чтобы отомстить.

Уже через несколько часов оперативники разыскали подозреваемого. Экспертиза показала, что он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

По факту происшествия открыты уголовные производства по ч.1 ст.129 и ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины – угроза убийства и умышленное повреждение имущества путем поджога.

Напомним, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум фигурантам, которые подожгли автомобиль BMW X7, принадлежавший одному из столичных бизнесменов. К преступлению причастен 45-летний местный житель, ранее уже судимый за убийство.

