У Києві чоловік випадково вистрілив із рушниці та тяжко поранив перехожу

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який випадковим пострілом із помпової рушниці тяжко поранив 58-річну жінку

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався у Печерському районі столиці.

До поліції надійшло повідомлення про жінку з вогнепальним пораненням живота, яка лежала на одній із вулиць району. На місце одразу прибули слідчо-оперативна група та медики. Потерпілу госпіталізували у тяжкому стані.

Для встановлення обставин події поліцейські провели комплекс слідчих дій та розшукових заходів.

Правоохоронці проаналізували записи з камер відеоспостереження, призначили низку експертиз та залучили експерта-баліста. Для визначення напрямку пострілу криміналісти використовували балістичні лазери.

У результаті слідства встановлено, що стрілком є місцевий житель. Його затримали.

За даними поліції, чоловік перебував на території паркінгу житлового будинку та намагався самостійно усунути несправність помпової рушниці. Під час цього він здійснив постріл у бік металевого ролета паркінгу. Одна з дробин пробила конструкцію та влучила у живіт жінці, яка проходила неподалік.

Лікарі діагностували у потерпілої проникаюче поранення живота, ушкодження внутрішніх органів та внутрішню кровотечу. Наразі жінка перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили кілька одиниць зброї та боєприпаси.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч.4 ст.296 КК України – хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

