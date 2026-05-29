12:14  29 травня
Палаючі вантажівки і трали РФ: ГУР показало ефектні кадри ударів
10:49  29 травня
На Львівщині чоловік жорстоко побив знайомого та знімав це на відео
08:22  29 травня
На Київщині чоловік відкрив вогонь з квартири – подробиці
UA | RU
UA | RU
29 травня 2026, 11:56

У Києві чоловік випадково вистрілив із рушниці та тяжко поранив перехожу

29 травня 2026, 11:56
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який випадковим пострілом із помпової рушниці тяжко поранив 58-річну жінку

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався у Печерському районі столиці.

До поліції надійшло повідомлення про жінку з вогнепальним пораненням живота, яка лежала на одній із вулиць району. На місце одразу прибули слідчо-оперативна група та медики. Потерпілу госпіталізували у тяжкому стані.

Для встановлення обставин події поліцейські провели комплекс слідчих дій та розшукових заходів.

Правоохоронці проаналізували записи з камер відеоспостереження, призначили низку експертиз та залучили експерта-баліста. Для визначення напрямку пострілу криміналісти використовували балістичні лазери.

У результаті слідства встановлено, що стрілком є місцевий житель. Його затримали.

За даними поліції, чоловік перебував на території паркінгу житлового будинку та намагався самостійно усунути несправність помпової рушниці. Під час цього він здійснив постріл у бік металевого ролета паркінгу. Одна з дробин пробила конструкцію та влучила у живіт жінці, яка проходила неподалік.

Лікарі діагностували у потерпілої проникаюче поранення живота, ушкодження внутрішніх органів та внутрішню кровотечу. Наразі жінка перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили кілька одиниць зброї та боєприпаси.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч.4 ст.296 КК України – хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці оголосили про підозру чоловіку, який вчинив стрілянину біля багатоповерхівки у Дніпровському районі столиці. Порушника затримали. У нього вилучили пристрій для відстрілу гумових куль і направили його на експертизу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Печерський район чоловік жінка рушниця поранення поліція
Випив, посварився і підпалив будинок: на Закарпатті затримали 24-річного чоловіка
29 травня 2026, 11:33
На Львівщині чоловік жорстоко побив знайомого та знімав це на відео
29 травня 2026, 10:49
На Донеччині поліцейських підозрюють у побитті підлітка
29 травня 2026, 09:41
Всі новини »
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
На Дніпропетровщині племінник застрелив дядька
29 травня 2026, 15:35
Взяв кредитів на майже 60 мільйонів: на Одещині депутат "залишив секрет" у декларації
29 травня 2026, 14:25
РФ завдала авіаудару по селищу на Донеччині: пошкоджено 16 будинків
29 травня 2026, 13:51
На Хмельниччині чоловік підпалив банк, щоб боротись з "агентами РФ"
29 травня 2026, 13:30
Шахрайські збори та образи в бік ТЦК: на Вінниччині засудили блогера
29 травня 2026, 13:26
Земельний аукціон у Кропивницькому: перемогла фірма депутата
29 травня 2026, 13:11
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
29 травня 2026, 12:45
На Миколаївщині чоловік військової виявився агентом РФ
29 травня 2026, 12:30
Палаючі вантажівки і трали РФ: ГУР показало ефектні кадри ударів
29 травня 2026, 12:14
Смертельна ДТП на Житомирщині: вантажівка "влетіла" у легковик
29 травня 2026, 12:00
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »