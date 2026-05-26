Атака на Киев 24 мая: количество жертв возросло, под завалами обнаружили фрагменты тела

Число жертв в результате вражеской атаки на Киев 24 мая возросло до трех человек

Об этом сообщила столичная полиция.

В ходе аварийно-спасательных работ в Шевченковском районе столицы были обнаружены фрагменты тела человека.

По предварительным данным, они могут принадлежать жители полуразрушенного дома, считавшегося пропавшим без вести.

Для установления окончательного лица погибшего будет назначена ДНК-экспертиза.

Напомним, 25 мая в Шевченковском районе столицы завершили аварийно-восстановительные работы на месте попадания вражеской ракеты. В течение суток спасатели, коммунальщики и волонтеры разбирали завалы разрушенной пятиэтажки, где враг уничтожил целый подъезд

Как известно, россияне в ночь на 24 мая нанесли массированный террористический удар по всем районам Киева, направив ракеты и дроны на гражданскую инфраструктуру.

Разрушению подверглись жилые кварталы, торговые центры, учебные заведения и Национальный музей Чернобыль. В результате атаки на Киев также было повреждено здание Кабмина .

Ранее в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших от массированной атаки на Киев возросло до 87 человек, среди которых трое несовершеннолетних. Было известно из двух погибших.