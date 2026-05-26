За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 34 населенных пункта Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 8 частных домов.

Также оккупанты повредили газопровод.

Из-за российских атак получили ранения 10 человек, из них – один ребенок.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли почти 800 ударов по Запорожской области. В результате вражеских ударов ранены два человека.