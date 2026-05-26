26 мая 2026, 07:28

Последствия обстрелов Сумщины: повреждены дома, семь человек ранены

Фото: полиция
За прошедшие сутки российские войска нанесли массированные удары по территории Сумской области, применяя управляемые авиабомбы, ударные БпЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Под вражеским огнем находились населенные пункты в пяти районах области: Сумского, Шосткинского, Ахтырского, Конотопского и Роменского.

В Роменской громаде в результате атаки беспилотника пострадали три женщины в возрасте 56, 59 и 84 года, повреждены частный дом и хозяйственное сооружение.

Из-за удара вражеского дрона в Хутор-Михайловской громаде ранения получили две женщины в возрасте 51 и 63 года. Поврежден дом культуры.

В результате попадания российского БпЛА в Середино-Будской громаде ранен 42-летний мужчина. Поврежден один многоквартирный и два частных дома.

В Сумской громаде из-за удара вражеского беспилотника пострадал 31-летний мужчина. Повреждена многоэтажка.

Кроме того, в Белопольской громаде повреждены частный дом, хозяйственное здание и автомобиль. В Ворожбянской и Кириковской громадах получили повреждения частные дома.

В Глуховской, Степановской, Речковской и Сумской громадах повреждены складские помещения, административное здание и частные домовладения. В Кролевецкой громаде из-за вражеской атаки вспыхнул пожар сухой растительности.

Напомним, в результате вражеской атаки поздно вечером 25 мая в Одессе поврежден объект гражданской инфраструктуры. Погиб один человек, еще трое ранены.

