В результате российской атаки в ночь на 26 мая в Полтавском районе зафиксировано повреждение жилищного сектора и объектов инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Вражеский удар разрушил частный дом, в котором проживала пожилая женщина. Спасатели извлекли пострадавшую из-под завалов и передали медикам.

Пожары, возникшие из-за обстрелов, полностью ликвидированы.

Всего к ликвидации последствий от ГСЧС привлекались 82 спасателя и 21 единица спецтехники.

Напомним, в результате вражеской атаки поздно вечером 25 мая в Одессе поврежден объект гражданской инфраструктуры. Погиб один человек, еще трое ранены.