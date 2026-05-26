Из-за падения российского БПЛА на Черниговщине возник пожар в экосистемах

В Корюковском районе горели сухая растительность и самосеянные насаждения. Огонь быстро распространился по отдельным участкам, охватив общую площадь около 7 гектаров.

Благодаря действиям спасателей дальнейшее распространение огня удалось остановить, а пожар полностью ликвидировать.

