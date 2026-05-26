В Хмельницком правоохранители задержали местного бизнесмена, который за деньги обещал военным содействие в переводе в тыловые части, в частности в Военную службу правопорядка (ВСП)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследования.

О схеме правоохранителям рассказал военный, который имел травму руки и хотел перевестись поближе к дому. Он познакомился с предпринимателем зимой, когда вместе с друзьями отдыхал в его гостиничном комплексе. Тогда владелец гостиницы и предложил свою "помощь" в переводе, оценив ее в 5000 долларов. Фигурант утверждал, что имеет дружеские связи с руководством ВСП Хмельнитчины.

Бизнесмена задержали "на горячем" 12 мая при получении части суммы – 4000 долларов.

Задержанному объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения чиновником, соединенное с вымогательством). Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.

Следствие продолжается, правоохранители проверяют причастность к схеме высокопоставленных чиновников Военной службы правопорядка Хмельницкой области.

