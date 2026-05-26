Атака на Київ 24 травня: кількість жертв зросла, під завалами знайшли фрагменти тіла

Кількість жертв внаслідок ворожої атаки на Київ 24 травня зросла до трьох осіб

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт у Шевченківському районі столиці було виявлено фрагменти тіла людини.

За попередніми даними, вони можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку, яка вважалася безвісти зниклою.

Для встановлення остаточної особи загиблої буде призначено ДНК-експертизу.

Нагадаємо, 25 травня у Шевченківському районі столиці завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці влучання ворожої ракети. Протягом двох діб рятувальники, комунальники та волонтери розбирали завали зруйнованої п'ятиповерхівки, де ворог знищив цілий під'їзд

Як відомо, росіяни у ніч на 24 травня здійснили масований терористичний удар по всіх районах Києва, спрямувавши ракети та дрони на цивільну інфраструктуру.

Руйнувань зазнали житлові квартали, торговельні центри, заклади освіти та Національний музей Чорнобиль. Внаслідок атаки на Київ також була пошкоджена будівля Кабміну.

Раніше у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих від масованої атаки на Київ зросла до 87 людей, серед яких є троє неповнолітніх. Було відомо ро двох загиблих.