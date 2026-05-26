08:38  26 травня
У Вінниці затримали 19-річну дівчину з пів кілограмом PVP-солей
01:35  26 травня
У Києві під час обстрілу постраждала квартира відомої акторки
00:55  26 травня
Дружина Віталія Козловського розповіла, як їхній маленький син відреагував на обстріл
UA | RU
UA | RU
26 травня 2026, 07:46

Атака на Київ 24 травня: кількість жертв зросла, під завалами знайшли фрагменти тіла

26 травня 2026, 07:46
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Кількість жертв внаслідок ворожої атаки на Київ 24 травня зросла до трьох осіб

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт у Шевченківському районі столиці було виявлено фрагменти тіла людини.

За попередніми даними, вони можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку, яка вважалася безвісти зниклою.

Для встановлення остаточної особи загиблої буде призначено ДНК-експертизу.

Нагадаємо, 25 травня у Шевченківському районі столиці завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці влучання ворожої ракети. Протягом двох діб рятувальники, комунальники та волонтери розбирали завали зруйнованої п'ятиповерхівки, де ворог знищив цілий під'їзд

Як відомо, росіяни у ніч на 24 травня здійснили масований терористичний удар по всіх районах Києва, спрямувавши ракети та дрони на цивільну інфраструктуру.

Руйнувань зазнали житлові квартали, торговельні центри, заклади освіти та Національний музей Чорнобиль. Внаслідок атаки на Київ також була пошкоджена будівля Кабміну.

Раніше у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих від масованої атаки на Київ зросла до 87 людей, серед яких є троє неповнолітніх. Було відомо ро двох загиблих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ війна атака розбір завалів фрагмент Тіло поліція рятувальники
Окупанти завдали майже 800 ударів по Запорізькій області: двоє людей поранені
26 травня 2026, 07:37
Наслідки обстрілів Сумщини: понівечені будинки, семеро людей поранені
26 травня 2026, 07:28
Ворожий удар по Одесі: загинула людина, ще троє постраждали
26 травня 2026, 07:03
Всі новини »
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Чехія посилює правила для українських біженців: що зміниться
26 травня 2026, 10:57
На Рівненщині ліквідували пожежу на деревообробному підприємстві
26 травня 2026, 10:54
На Львівщині рятувальники допомогли дівчині, яка травмувалася на горі Парашка
26 травня 2026, 10:45
"Паперова армія": на Закарпатті та Львівщині у ТЦК фіктивно "мобілізували" сотні людей
26 травня 2026, 10:28
У Полтаві зафіксували смертельний випадок ботулізму
26 травня 2026, 10:26
Через обстріли шість областей частково залишаються без світла – Міненерго
26 травня 2026, 10:14
Мільйони в російських банках: розслідування про родину судді з Одеси
26 травня 2026, 10:07
У ДСНС показали наслідки чергової атаки на Сумщину: постраждали три людини
26 травня 2026, 09:57
У Києві повідомили про підозру військовому, який влаштував стрілянину в багатоповерхівці
26 травня 2026, 09:46
Паніка в Кремлі: що стоїть за новими заявами Росії
26 травня 2026, 09:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Всі блоги »