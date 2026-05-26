За сутки российские военные нанесли 787 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Войска рф совершили 15 авиаударов по населенным пунктам Запорожского, Пологовского и Васильевского районов, среди которых Малокатериновка, Кушугум, Омельник и Верхняя Терса.

Кроме того, 580 беспилотников разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Гуляйполе, Орехов, Степногорск и еще более 20 прифронтовых городов и сел.

Также 192 артиллерийских удара пришлись по линии фронта и близлежащих общин, в частности по Малой Токмачке, Новоданиловке, Зализничному и Степногорску.

От граждан поступили 82 сообщения о повреждениях объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли массированные удары по территории Сумской области, применяя управляемые авиабомбы, ударные БпЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы. Под вражеским огнем находились населенные пункты в пяти районах области.