Ночью 26 мая русские войска около десяти раз ударили по населенным пунктам трех районов Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под ударом оказались Никополь, а также Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская и Томаковская громады. Повреждены предприятие, частные дома, хозяйственная постройка и авто.

В Верховцево Каменского района из-за вражеской атаки повреждена инфраструктура.

В Синельниковском районе российская армия нанесла удары по территории Украинской и Петропавловской громад.

К счастью, в результате обстрелов никто не пострадал.

Напомним, в результате вражеской атаки поздно вечером 25 мая в Одессе поврежден объект гражданской инфраструктуры. Погиб один человек, еще трое ранены.