26 мая 2026, 08:38

В Виннице задержали 19-летнюю девушку с полкилограммом PVP-солей

Фото: Национальная полиция
В Виннице правоохранители задержали 19-летнюю местную жительницу, подозреваемую в распространении психотропных веществ

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Девушка планировала сбывать психотропы на территории областного центра из-за так называемых "закладок".

Разоблачили фигурантку 21 мая вечером во время отработки информации о ее возможной причастности к незаконному обороту наркотиков.

В ходе следственных действий по месту жительства подозреваемой правоохранители изъяли расфасованные PVP-соли, электронные весы, zip-пакеты, изоляционную ленту и другие вещественные доказательства.

Все изъятые психотропные вещества были направлены на экспертизу.

По факту незаконного обращения психотропов следователи осуществляют досудебное расследование по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств или психотропных веществ.

Девушке уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Черкассах 19 мая полицейские остановили автомобиль, в котором обнаружили наркотики. Во время осмотра транспортного средства следователи изъяли вещество растительного происхождения, похожее на каннабис, весом около 2,5 килограмма.

