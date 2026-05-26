В Виннице задержали 19-летнюю девушку с полкилограммом PVP-солей

В Виннице правоохранители задержали 19-летнюю местную жительницу, подозреваемую в распространении психотропных веществ

Об этом сообщила полиция области.

Девушка планировала сбывать психотропы на территории областного центра из-за так называемых "закладок".

Разоблачили фигурантку 21 мая вечером во время отработки информации о ее возможной причастности к незаконному обороту наркотиков.

В ходе следственных действий по месту жительства подозреваемой правоохранители изъяли расфасованные PVP-соли, электронные весы, zip-пакеты, изоляционную ленту и другие вещественные доказательства.

Все изъятые психотропные вещества были направлены на экспертизу.

По факту незаконного обращения психотропов следователи осуществляют досудебное расследование по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств или психотропных веществ.

Девушке уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

