Вражеский удар по Одессе: погиб человек, еще трое пострадали

В результате вражеской атаки поздно вечером 25 мая в одном из районов города был поврежден объект инфраструктуры

Об этом сообщила Одесская ГВА, передает RegioNews.

К сожалению, один человек погиб. Врачи боролись за его жизнь, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Также в результате атаки пострадали еще три человека. Им оказали необходимую медицинскую помощь, один из раненых находится в тяжелом состоянии.

По данным начальника Одесской ГВА Сергея Лысака, по состоянию на 7:00 коммунальные службы завершили ликвидацию последствий в жилом секторе.

В пяти домах, где ударной волной выбило около 50 окон, все восстановительные работы уже выполнены.

Работы продолжаются в школе, где повреждено 47 окон. Из-за сложности ремонта привлечена спецтехника, чтобы как можно быстрее закрыть все оконные проемы.

