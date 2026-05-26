10:26  26 мая
В Полтаве зафиксировали смертельный случай ботулизма
01:35  26 мая
В Киеве во время обстрела пострадала квартира известной актрисы
00:55  26 мая
Жена Виталия Козловского рассказала, как их маленький сын отреагировал на обстрел
UA | RU
UA | RU
26 мая 2026, 07:03

Вражеский удар по Одессе: погиб человек, еще трое пострадали

26 мая 2026, 07:03
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В результате вражеской атаки поздно вечером 25 мая в одном из районов города был поврежден объект инфраструктуры

Об этом сообщила Одесская ГВА, передает RegioNews.

К сожалению, один человек погиб. Врачи боролись за его жизнь, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Также в результате атаки пострадали еще три человека. Им оказали необходимую медицинскую помощь, один из раненых находится в тяжелом состоянии.

По данным начальника Одесской ГВА Сергея Лысака, по состоянию на 7:00 коммунальные службы завершили ликвидацию последствий в жилом секторе.

В пяти домах, где ударной волной выбило около 50 окон, все восстановительные работы уже выполнены.

Работы продолжаются в школе, где повреждено 47 окон. Из-за сложности ремонта привлечена спецтехника, чтобы как можно быстрее закрыть все оконные проемы.

Напомним, российские оккупанты накануне нанесли удар по Краматорску. В результате авиаудара пострадали по меньшей мере 10 мирных жителей. Горели автомобили и квартиры в многоэтажном жилом доме.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Одесса атака повреждения российская армия гражданские раненые окна
Массированная атака на Днепропетровщину: 24 раненых и десятка разрушенных объектов
25 мая 2026, 20:14
Российские войска атаковали медиков и гражданских в Херсонской области: четверо раненых
25 мая 2026, 19:09
Вражеский дрон атаковал микрорайон Корабел в Херсоне: есть пострадавший
25 мая 2026, 15:51
Все новости »
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Обстрелы Днепра и Павлограда: четверо раненых находятся в тяжелом состоянии
26 мая 2026, 11:15
На ровенском предприятии мужчина погиб под колесами поезда
26 мая 2026, 11:13
Чехия ужесточает правила для украинских беженцев: что изменится
26 мая 2026, 10:57
В Ровенской области ликвидировали пожар на деревообрабатывающем предприятии
26 мая 2026, 10:54
Во Львовской области спасатели помогли девушке, которая травмировалась на горе Парашка
26 мая 2026, 10:45
"Бумажная армия": на Закарпатье и Львовщине в ТЦК фиктивно "мобилизовали" сотни людей
26 мая 2026, 10:28
В Полтаве зафиксировали смертельный случай ботулизма
26 мая 2026, 10:26
Из-за обстрелов шесть областей частично остаются без света – Минэнерго
26 мая 2026, 10:14
Миллионы в российских банках: расследование о семье судьи из Одессы
26 мая 2026, 10:07
В ГСЧС показали последствия очередной атаки на Сумщину: пострадали три человека
26 мая 2026, 09:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Виктор Ягун
Все блоги »