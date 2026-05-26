Сбил 12-летнюю девочку и скрылся: на Львовщине будут судить чиновника "Лесов Украины"

Об этом сообщила пресс-служба ДБР, передает RegioNews.

По данным следствия, авария произошла 13 декабря 2025 около 22:00 в селе Яблунивка на Львовщине.

Чиновник, управляя служебным автомобилем Renault Duster, превысил скорость и совершил наезд на переходившую дорогу 12-летнюю девушку.

Следователи установили, что участок дороги был освещен, а водитель имел возможность вовремя заметить ребенка и избежать ДТП, однако скорость не сбавила. После наезда он не оказал пострадавшую помощь, не вызвал медиков и покинул место происшествия.

Кроме этого, по версии следствия, должностное лицо убедило своего подчиненного взять вину за аварию на себя и предоставить правоохранителям ложные показания об обстоятельствах ДТП. Материалы по отношению к подчиненному выделены в отдельное производство и также переданы в суд.

В результате аварии ребенок получил перелом бедренной кости. Согласно заключению экспертизы, травмы относятся к средней степени тяжести.

Начальника надлесничества обвиняют по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести.

Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

