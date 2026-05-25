Спасатели завершили разбор завалов после удара РФ в Киеве: итоги спасательной операции

Фото: ГСЧС

В Шевченковском районе Киева 25 мая завершены аварийно-восстановительные работы на месте попадания вражеской ракеты. В течение суток спасатели, коммунальщики и волонтеры разбирали завалы разрушенной пятиэтажки, где враг уничтожил целый подъезд

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

В ночь на 24 мая российские войска попали в пятиэтажное жилое здание, разрушив подъезд с первого по пятый этаж. В результате атаки погибли два человека.

По данным спасателей, всего в столице из-за массированного российского обстрела погибли два человека, еще 92 пострадали, среди них — трое несовершеннолетних. Также чрезвычайным удалось спасти 13 человек.

В течение двух суток на месте удара работали спасатели, медики, психологи, коммунальные службы и волонтеры.

В ходе работ специалисты демонтировали более 165 квадратных метров опасных железобетонных конструкций и вывезли более 1080 кубометров строительного мусора. Кинологи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обследовали разрушенный дом в поисках людей.

К ликвидации последствий российской атаки в Киеве привлекли 871 спасателя и 201 единицу техники. Психологи ГСЧС и Национальная полиция Украины оказали помощь 320 человек.

Напомним, что в Шевченковском и Подольском районах Киева продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашних российских ударов . В восстановительные работы привлечены почти 100 работников ГСЧС.

Россияне в ночь на 24 мая нанесли массированный террористический удар по всем районам Киева, направив ракеты и дроны на гражданскую инфраструктуру.

Разрушения получили жилые кварталы, торговые центры, учебные заведения и Национальный музей Чернобыль. В результате атаки на Киев было повреждено здание Кабмина .

Ранее в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших от массированной атаки на Киев возросло до 87 человек , среди которых трое несовершеннолетних.