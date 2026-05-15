Киев под атакой вражеских беспилотников: работает ПВО

Утром 15 мая в Киеве снова зафиксировали атаку вражеских ударных беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

"На Оболони работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", – написал он

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о движении ударных дронов в направлении Киева. Жители столицы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в безопасных местах до отбоя.

Как известно, Киев до сих пор приходит в себя от предыдущей атаки.

Напомним, в ночь на 14 мая РФ продолжила атаку на Украину, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – столица

Последствия попадания и падения обломков зафиксированы в восьми районах столицы – Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Соломенском и Шевченковском.

Число погибших в результате удара оккупантов возросло до 12. Среди них двое детей. В Киеве 15 мая объявили Днем траура.