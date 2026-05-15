07:59  15 мая
Украина в финале Евровидения-2026 – кто еще прошел дальше
01:35  15 мая
Певица ONUKA рассказала, сколько тратит в месяц
00:35  15 мая
Продюсер группы Бумбокс во время массированной атаки сбил дрон
UA | RU
UA | RU
15 мая 2026, 07:01

Киев под атакой вражеских беспилотников: работает ПВО

15 мая 2026, 07:01
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Минобороны
Читайте також
українською мовою

Утром 15 мая в Киеве снова зафиксировали атаку вражеских ударных беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

"На Оболони работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", – написал он

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о движении ударных дронов в направлении Киева. Жители столицы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в безопасных местах до отбоя.

Как известно, Киев до сих пор приходит в себя от предыдущей атаки.

Напомним, в ночь на 14 мая РФ продолжила атаку на Украину, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – столица

Последствия попадания и падения обломков зафиксированы в восьми районах столицы – Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Соломенском и Шевченковском.

Число погибших в результате удара оккупантов возросло до 12. Среди них двое детей. В Киеве 15 мая объявили Днем траура.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Киев атака ПВО российская армия росийско-украинская война
Россияне ударили по частному сектору Дружковки: есть жертвы, повреждены 13 домов
14 мая 2026, 22:07
Ракета, которой РФ ударила по дому в Киеве, изготовлена в этом году - Зеленский
14 мая 2026, 21:15
Российская атака на Киев: на станции метро "Бориспольская" разрушены входные павильоны
14 мая 2026, 16:20
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
За Ермака внесли еще 30 млн грн залога – журналисты называют Реброва
15 мая 2026, 10:24
Пограничник предстанет перед судом по ДТП в Полтаве, в котором погибла женщина
15 мая 2026, 10:13
Россияне атаковали Запорожье: попали в промышленный объект, есть пострадавшие
15 мая 2026, 09:58
$5 тыс. за "крышевание" бизнеса: на Прикарпатье задержали руководителя следственного отдела полиции
15 мая 2026, 09:53
Россияне ударили дроном по селу на Черниговщине: пострадали мать и ребенок
15 мая 2026, 09:47
Российские удары по Харьковщине: 39 пострадавших, среди них – 9 детей
15 мая 2026, 09:40
Россияне атаковали Украину 6 ракетами и 141 дроном: есть попадания на шести локациях
15 мая 2026, 09:34
На Буковине остановили контрабанду электрокаров: стоимость авто существенно занизили
15 мая 2026, 09:26
Скандал в Ужгородском ТЦК: обыски у руководства и трех фигурантов
15 мая 2026, 09:10
Россияне атаковали пригородный поезд на Запорожье: есть раненые среди пассажиров
15 мая 2026, 08:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Татьяна Николаенко
Николай Княжицкий
Валерий Пекар
Все блоги »