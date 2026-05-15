15 мая 2026, 07:10

Враг атаковал 44 населенных пункта Запорожской области: есть жертва

Фото: ОВА
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 772 удара по 44 населенным пунктам Запорожской области, используя авиацию, беспилотники, артиллерию и реактивные системы залпового огня

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

  • 20 авиаударов враг нанес по Лежиному, Преображенке, Малой Токмачке и еще 13 населенным пунктам.
  • 533 БпЛА атаковали Запорожье, Степногорск, Гуляйполе, Новоандреевку и другие громады.
  • 8 обстрелов из РСЗО пришлись по Лукьяновскому, Павловке, Новоандреевке, Малой Токмачке и Аленоконстантиновке.
  • 211 артударов нанесен по Степногорску, Гуляйполю, Новоданиловке, Зализничному и ряду других сел области.

В результате вражеской атаки по Пологовскому району погиб один человек.

Напомним, утром 14 мая российские войска нанесли удары по Запорожью. Повреждения получила промышленная инфраструктура.

