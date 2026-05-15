Фото: ОВА

Ночью 15 мая враг почти в 20 раз атаковал Днепропетровскую область беспилотниками. Под ударом оказались Никопольский и Павлоградский районы

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине оккупанты били по Никополю, Марганецкой и Покровской громадах. В результате обстрелов повреждены административное здание и два автомобиля скорой помощи.

В Павлоградском районе под вражеским огнем находились Павлоград и Богдановская громада. Повреждены 9 частных домов, гаражи, хозяйственные постройки и автомобиль.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 772 удара по 44 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеской атаки по Пологовскому району погиб один человек.