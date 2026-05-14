14 мая 2026, 21:15

Ракета, которой РФ ударила по дому в Киеве, изготовлена в этом году - Зеленский

Фото: ОП
В ночь на 14 мая РФ нанесла массированный удар по Украине. В частности, "целью" врага был Киев, где до сих пор идет поисково-спасательная операция

Об этом сообщил президент Украины, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, предварительно РФ ударила по дому в Киеве ракетой Х-101, которая была произведена во втором квартале 2026 года. Это означает, что компоненты для производства ракет, необходимые ресурсы и оборудование, Россия в обход глобальных санкций все еще завозит.

"И это должно быть реальной целью всех наших партнеров – остановить российские схемы обхода санкций. Мы готовим шаги, которые могут активизировать наше общее противодействие: санкции должны быть более болезненными для России", - подчеркнул президент.

Напомним, в ночь на 14 мая РФ продолжила атаку на Украину, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киев.

Последствия попадания и падения обломков зафиксированы в восьми районах столицы – Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Соломенском и Шевченковском.

По данным спасателей, в Киеве количество погибших увеличилось до 12. Среди них двое детей.

