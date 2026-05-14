14 мая 2026, 20:15

Удар по Киеву: выросло количество погибших - среди них дети

Фото: ГСЧС
В ночь на 14 мая россияне атаковали Украину. В столице продолжается поисково-спасательная операция

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В Киеве количество погибших в результате удара окупантов возросло до 12. Среди них двое детей.

"Поисково-спасательные работы в Дарницком районе продолжаются. Работают психологи, 3 кинологических расчета ГСЧС. Всего - 170 спасателей, 51 единица техники", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, в ночь на 14 мая РФ продолжила атаку на Украину, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киев.

Последствия попадания и падения обломков зафиксированы в восьми районах столицы – Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Соломенском и Шевченковском.

12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
