Удар по Киеву: выросло количество погибших - среди них дети

В ночь на 14 мая россияне атаковали Украину. В столице продолжается поисково-спасательная операция

Об этом сообщает ГСЧС.

В Киеве количество погибших в результате удара окупантов возросло до 12. Среди них двое детей.

"Поисково-спасательные работы в Дарницком районе продолжаются. Работают психологи, 3 кинологических расчета ГСЧС. Всего - 170 спасателей, 51 единица техники", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, в ночь на 14 мая РФ продолжила атаку на Украину, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киев.

Последствия попадания и падения обломков зафиксированы в восьми районах столицы – Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Соломенском и Шевченковском.