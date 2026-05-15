07:59  15 травня
Україна у фіналі Євробачення-2026 – хто ще пройшов далі
01:35  15 травня
Співачка ONUKA розповіла, скільки витрачає на місяць
00:35  15 травня
Продюсер гурту Бумбокс під час масованої атаки збив дрон
15 травня 2026, 07:01

Київ під атакою ворожих безпілотників: працює ППО

15 травня 2026, 07:01
Ілюстративне фото: Міноборони
Зранку 15 травня у Києві знову зафіксували атаку ворожих ударних безпілотників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

"На Оболоні працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", – написав він

Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ударних дронів у напрямку Києва. Жителів столиці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в безпечних місцях до відбою.

Як відомо, Київ ще досі оговтується від попередної атаки.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня РФ продовжила атаку на Україну, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – столиця.

Наслідки влучань і падіння уламків зафіксовані у восьми районах столиці –Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському.

Кількість загиблих внаслідок удару окупантів зросла до 12. Серед них двоє дітей. У Києві 15 травня оголосили Днем жалоби.

12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
