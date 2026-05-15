Київ під атакою ворожих безпілотників: працює ППО

Зранку 15 травня у Києві знову зафіксували атаку ворожих ударних безпілотників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

"На Оболоні працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", – написав він

Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ударних дронів у напрямку Києва. Жителів столиці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в безпечних місцях до відбою.

Як відомо, Київ ще досі оговтується від попередної атаки.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня РФ продовжила атаку на Україну, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – столиця.

Наслідки влучань і падіння уламків зафіксовані у восьми районах столиці –Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському.

Кількість загиблих внаслідок удару окупантів зросла до 12. Серед них двоє дітей. У Києві 15 травня оголосили Днем жалоби.