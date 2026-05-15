По состоянию на 06:00 15 мая из-за российского удара в Дарницком районе столицы погибли 24 человека, среди них 3 ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели непрерывно продолжают поисково-спасательные работы в доме, пострадавшем от обстрела в ночь на 14 мая. Информация продолжает уточняться по мере разбора завалов.

Кинологи обследовали 2800 кв. м территории. С места попадания вывезли более 3100 куб. м обломков конструкций.

Психологическую помощь на месте получили 398 человек.

Всего в столице из-за этой атаки пострадали 47 человек, в том числе двое детей, 30 человек удалось спасти.

Напомним, в Киеве 15 мая объявили Днем траура по погибшим в результате массированной комбинированной атаки россиян 14 мая.

Предварительно РФ ударила по дому в Киеве ракетой Х-101, которая была произведена во втором квартале 2026 года. Это означает, что компоненты для производства ракет, необходимые ресурсы и оборудование, Россия в обход глобальных санкций все еще завозит.