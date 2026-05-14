15 мая объявлен днем памяти по погибшим от массированной атаки оккупантов

В Киеве 15 мая объявили днем траура по погибшим в результате массированной комбинированной атаки россиян 14 мая

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews .

В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных постройках города. Также рекомендуется приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

15 мая в городе запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.

Как отметил Кличко, разбор завалов в поврежденном доме в Дарницком районе продолжается.

Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию.

Напомним, что в Киеве количество погибших в результате удара оккупантов возросло до 12. Среди них двое детей.

У ніч на 14 травня РФ продовжила атаку на Україну, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ.

Наслідки влучань і падіння уламків зафіксовані у восьми районах столиці –Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському.