В Одессе толпа препятствовала задержанию мужчины, который находился в розыске

Иллюстративное фото

Правоохранители расследуют инцидент, произошедший вечером 14 мая на улице Солнечной в Приморском районе Одесса

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, участковые офицеры во время проверки документов у мужчины установили, что он находится в розыске как самовольно покинувший военную часть лицо.

При попытке задержания для последующей передачи представителям Военной службы правопорядка ситуация усложнилась из-за вмешательства группы агрессивно настроенных граждан.

Как сообщают правоохранители, прохожие начали блокировать служебный автомобиль полиции и препятствовать действиям полицейских. Один из участников происшествия повредил служебный автомобиль, используя металлическую цепь.

Для урегулирования конфликта на место прибыли дополнительные экипажи патрульной полиции, подразделение ТОР и следственно-оперативная группа.

Сейчас несколько активных участников инцидента доставлены в территориальное подразделение полиции для установления обстоятельств. Правоохранители продолжают идентифицировать всех причастных к происшествию лиц.

Напомним, в сети распространяют видео, где военный с битой ворвался в ТЦК. Его сына с инвалидностью якобы избили. Он потребовал, чтобы его сына отпустили. На место происшествия вызвали полицию. Отмечается, что пострадавших нет.

