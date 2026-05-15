07:59  15 мая
Украина в финале Евровидения-2026 – кто еще прошел дальше
01:35  15 мая
Певица ONUKA рассказала, сколько тратит в месяц
00:35  15 мая
Продюсер группы Бумбокс во время массированной атаки сбил дрон
15 мая 2026, 07:35

Российская армия потеряла за сутки в Украине 1150 военных

15 мая 2026, 07:35
Фото: 22 ОМБр
Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превышают 1 миллион 346 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1158 оккупантов, четыре танка, 12 бронемашин, 32 артиллерийские системы, одну РСЗО, 1780 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 185 единиц автомобильной и спецтехники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 15.05.26 ориентировочно составили:

потери россиян 15 мая 2026 года

Напомним, Силы обороны Украины нанесли авиационные удары по двум точкам запуска вражеских беспилотников в Покровске и месту размещения личного состава подразделения армии РФ в Ровном Донецкой области.

