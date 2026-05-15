Российская армия потеряла за сутки в Украине 1150 военных
Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превышают 1 миллион 346 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1158 оккупантов, четыре танка, 12 бронемашин, 32 артиллерийские системы, одну РСЗО, 1780 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 185 единиц автомобильной и спецтехники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 15.05.26 ориентировочно составили:
Напомним, Силы обороны Украины нанесли авиационные удары по двум точкам запуска вражеских беспилотников в Покровске и месту размещения личного состава подразделения армии РФ в Ровном Донецкой области.
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
За Ермака внесли еще 30 млн грн залога – журналисты называют Реброва
15 мая 2026, 10:24Пограничник предстанет перед судом по ДТП в Полтаве, в котором погибла женщина
15 мая 2026, 10:13Россияне атаковали Запорожье: попали в промышленный объект, есть пострадавшие
15 мая 2026, 09:58$5 тыс. за "крышевание" бизнеса: на Прикарпатье задержали руководителя следственного отдела полиции
15 мая 2026, 09:53Россияне ударили дроном по селу на Черниговщине: пострадали мать и ребенок
15 мая 2026, 09:47Российские удары по Харьковщине: 39 пострадавших, среди них – 9 детей
15 мая 2026, 09:40Россияне атаковали Украину 6 ракетами и 141 дроном: есть попадания на шести локациях
15 мая 2026, 09:34На Буковине остановили контрабанду электрокаров: стоимость авто существенно занизили
15 мая 2026, 09:26Скандал в Ужгородском ТЦК: обыски у руководства и трех фигурантов
15 мая 2026, 09:10Россияне атаковали пригородный поезд на Запорожье: есть раненые среди пассажиров
15 мая 2026, 08:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев