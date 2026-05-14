14 мая 2026, 16:20

Российская атака на Киев: на станции метро "Бориспольская" разрушены входные павильоны

Фото иллюстративное: КП "Киевский метрополитен"
На станции метро "Бориспольская" 14 мая взрывной волной и обломками повреждены стеклянные павильоны входа и выхода. В настоящее время специалисты демонтируют разбитые элементы

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает RegioNews .

В столице идет ликвидация последствий атаки. Специалисты транспортной и дорожной отрасли работают над оперативным устранением повреждений и обеспечением стабильной работы городской инфраструктуры.

Повреждены наземные павильоны входа и выхода станции метро Бориспольская. Специалисты КП "Киевский метрополитен" демонтируют поврежденные элементы покрытия. В то же время станция работает для пассажирских перевозок в обычном режиме в соответствии с установленным графиком, говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 мая РФ продолжила атаку на Украину, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киев.

Последствия попадания и падения обломков зафиксированы в восьми районах столицы – Голосеевском, Дарницком , Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Соломенском и Шевченковском. Ранее сообщалось о трех погибших и 40 пострадавших.

