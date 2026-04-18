Расстрел людей в Киеве: появилось видео, как террорист угрожает оружием внутри Велмарта
В сеть выложили видео изнутри супермаркета Велмарт, на котором видно, как вооружённый нападавший ведёт себя неадекватно и угрожает людям
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграм-канал Киев Оперативный.
Как известно, в Голосеевском районе неизвестный открыл стрельбу по людям – полиция проводит спецоперацию по задержанию преступника.
По предварительной информации, два человека погибли, есть раненые. Количество пострадавших уточняется. Среди раненых есть ребёнок.
На место происшествия направлены наряды полиции и спецподразделение КОРД.
17 апреля 2026
Суд вынес окончательный приговор преступнику, совершившему резонансное убийство двух девушек в Киеве
18 апреля 2026, 19:12По меньшей мере 5 погибших и 10 раненых в результате стрельбы в Киеве
18 апреля 2026, 18:43В Киеве ликвидировали мужчину, который расстрелял людей: что о нем известно
18 апреля 2026, 18:24Кличко сообщил о нескольких погибших в результате стрельбы в Киеве, среди пострадавших – ребенок
18 апреля 2026, 18:12Спецподразделение КОРД готовится штурмовать супермаркет в Киеве, где спрятался террорист
18 апреля 2026, 17:55В Киеве мужчина расстрелял нескольких человек
18 апреля 2026, 17:41Украинцы не осознавали опасностей и голосовали за того, кто лучше договорится с Россией
18 апреля 2026, 17:23Украинские военные уничтожили тяжелую огнеметную машину россиян стоимостью 15 миллионов долларов
18 апреля 2026, 16:40Украинские спецназовцы провели результативные рейды против оккупантов в Запорожской области
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Все блоги »