В Киеве во время повторного удара РФ пострадали медики "скорой"

Фото: КГГА

В ночь на 16 апреля во время воздушной тревоги в Киеве бригада экстренной медицинской помощи прибыла по вызову пострадавшим, когда произошел повторный удар

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Отмечается, что в результате атаки ранения средней тяжести получили медицинские работники и водитель. Их госпитализировали в медицинские учреждения столицы.

Также значительные повреждения получила карета скорой помощи, уничтожено медицинское оборудование.

Руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный назвал атаку целенаправленным террором против гражданских и спасающих жизнь и поблагодарил медиков за работу и мужество.

Как известно, в ночь на 16 апреля россияне атаковали Украину дронами и ракетами, в столице раздавались взрывы, возникли пожары.

Напомним, в ночь на 16 апреля в результате атаки врага на столицу погибли четыре человека. Среди них – 12-ти летний мальчик. Пострадали 54 жителя города. 26 из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте и амбулаторно – в частности, двоим детям.

Среди пострадавших трое сотрудников полиции, четверо медиков и двое иностранцев. Больше всего последствия атаки ощутили Подольский и Оболонский районы Киева.