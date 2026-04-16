Российский удар по Днепру: разбиты витражи политехники и 96 окон в художественном музее

Фото: соцсети

В Днепре в результате очередной атаки российских войск пострадало архитектурное и культурное наследие города

Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы, передает RegioNews.

Обломками и взрывной волной разрушены уникальные витражи в одном из корпусов Национального технического университета "Днепровская политехника". Эти работы были созданы в прошлом веке и входили в перечень ценных памятников монументального искусства города.

Витражи производились из цветного стекла и свинцового профиля и создавали характерную игру света в интерьере здания.

Также серьезные повреждения получило здание художественного музея. На месте побывала корреспондентка "Відомо", которая зафиксировала последствия удара. По предварительным данным, в здании не осталось ни одного уцелевшего окна – все 96 были разбиты.

В то же время администрация музея сообщила, что все экспонаты удалось спасти. Не пострадал и ночной охранник заведения.

Художественный музей закрыт для посетителей на неопределенный срок.

Напомним, ночью 16 апреля российские войска атаковали жилые кварталы Днепра. В результате обстрела два человека погибли, еще 27 получили ранения. Среди пострадавших 14 человек госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.