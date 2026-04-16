Российский удар по Днепру: разбиты витражи политехники и 96 окон в художественном музее

В Днепре в результате очередной атаки российских войск пострадало архитектурное и культурное наследие города

Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы, передает RegioNews.

Обломками и взрывной волной разрушены уникальные витражи в одном из корпусов Национального технического университета "Днепровская политехника". Эти работы были созданы в прошлом веке и входили в перечень ценных памятников монументального искусства города.

Витражи производились из цветного стекла и свинцового профиля и создавали характерную игру света в интерьере здания.

Также серьезные повреждения получило здание художественного музея. На месте побывала корреспондентка "Відомо", которая зафиксировала последствия удара. По предварительным данным, в здании не осталось ни одного уцелевшего окна – все 96 были разбиты.

В то же время администрация музея сообщила, что все экспонаты удалось спасти. Не пострадал и ночной охранник заведения.

Художественный музей закрыт для посетителей на неопределенный срок.

Напомним, ночью 16 апреля российские войска атаковали жилые кварталы Днепра. В результате обстрела два человека погибли, еще 27 получили ранения. Среди пострадавших 14 человек госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

война Днепр музей атака культурная ценность культурное наследие окна витражи
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
