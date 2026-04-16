У Києві під час повторного удару РФ постраждали медики "швидкої"

У ніч на 16 квітня під час повітряної тривоги в Києві бригада екстреної медичної допомоги прибула на виклик до постраждалих, коли стався повторний удар

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки поранення середньої тяжкості отримали медичні працівники та водій. Їх госпіталізували до медичних закладів столиці.

Також значних пошкоджень зазнала карета швидкої допомоги, знищено медичне обладнання.

Керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний назвав атаку цілеспрямованим терором проти цивільних і тих, хто рятує життя, та подякував медикам за роботу і мужність.

Як відомо, в ніч на 16 квітня росіяни атакували Україну дронами і ракетами, у столиці лунали вибухи, виникли пожежі.

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня внаслідок атаки ворога на столицю загинули четверо людей. Серед них – 12-ти річний хлопчик. Постраждали 54 мешканці міста. 26 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно – зокрема, двом дітям.

Серед постраждалих троє працівників поліції, четверо медиків та двоє іноземців. Найбільше наслідки атаки відчули Подільський та Оболонський райони Києва.