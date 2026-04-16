16 квітня 2026, 12:28

У Києві під час повторного удару РФ постраждали медики "швидкої"

Фото: КМДА
У ніч на 16 квітня під час повітряної тривоги в Києві бригада екстреної медичної допомоги прибула на виклик до постраждалих, коли стався повторний удар

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки поранення середньої тяжкості отримали медичні працівники та водій. Їх госпіталізували до медичних закладів столиці.

Також значних пошкоджень зазнала карета швидкої допомоги, знищено медичне обладнання.

Керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний назвав атаку цілеспрямованим терором проти цивільних і тих, хто рятує життя, та подякував медикам за роботу і мужність.

Як відомо, в ніч на 16 квітня росіяни атакували Україну дронами і ракетами, у столиці лунали вибухи, виникли пожежі.

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня внаслідок атаки ворога на столицю загинули четверо людей. Серед них – 12-ти річний хлопчик. Постраждали 54 мешканці міста. 26 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно – зокрема, двом дітям.

Серед постраждалих троє працівників поліції, четверо медиків та двоє іноземців. Найбільше наслідки атаки відчули Подільський та Оболонський райони Києва.

війна Київ швидка допомога медики атака пошкодження російська армія
Російський удар по Дніпру: розбиті вітражі політехніки та 96 вікон у художньому музеї
16 квітня 2026, 11:37
Через ранкову атаку Миколаїв та частина області залишилися без світла
16 квітня 2026, 11:20
У Сумах удар РФ по АЗС: постраждала одна людина, виникла пожежа
16 квітня 2026, 11:14
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
На Волині викрили депутата від "Слуги народу" на хабарі в 30 тисяч доларів
16 квітня 2026, 15:05
У Запоріжжі адвокат організував "тури" для ухилянтів
16 квітня 2026, 14:55
Російський удар по столичних автосалонах: згоріли 60 авто
16 квітня 2026, 14:43
На Черкащині викрили священника УПЦ МП, який "піарив" окупантів
16 квітня 2026, 14:40
У ДБР викрили "таємного" заступника із мільйонною зарплатою і розкішним майном родини – Bihus.Info
16 квітня 2026, 14:14
На Київщині у вогні загинув чоловік
16 квітня 2026, 13:45
На Волині чоловік підірвався на міні поблизу кордону з Білоруссю
16 квітня 2026, 13:40
Нічна атака на Дніпро: в лікарні помер 48-річний чоловік, кількість загиблих зросла до 4
16 квітня 2026, 13:26
Родина депутата ОПЗЖ "будувала" в Криму для Путіна: розслідування
16 квітня 2026, 13:15
Справа про "конверти" для депутатів: обшуки проводили у помічника Арахамії
16 квітня 2026, 12:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
