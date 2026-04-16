В ночь на 16 апреля российские военные ударили по Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Белоцерковском районе российские войска попали в производственно-складское здание предприятия. В результате удара вспыхнул пожар на площади 800 кв. м.

Спасатели ликвидируют пожар.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, в ночь на 16 апреля россияне атаковали Украину дронами и ракетами. В Киеве в результате российских обстрелов погибли пять человек, среди них 12-летний ребенок. Еще 21 человек получил ранения. Разрушения зафиксированы сразу в нескольких районах столицы.