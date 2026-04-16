У Києві вже 45 постраждалих після атаки РФ – Кличко
Кількість постраждалих у Києві внаслідок ворожої атаки зросла до 45 осіб
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.
За його словами, 26 постраждалих госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно, зокрема двом дітям.
Окрім того, Кличко зазначив, що внаслідок обстрілу столиці загинули 4 людини, серед них – 12-річний хлопчик.
Раніше у ДСНС повідомляли про 5 загиблих у столиці та понад два десятка постраждалих людей.
Нагадаємо, в ніч на 16 квітня росіяни атакували Україну дронами і ракетами. У Києві руйнування зафіксовані одразу в кількох районах столиці.
