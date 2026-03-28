Иностранец ранил киевлянина ножом: пострадавший в тяжелом состоянии

Фото: Национальная полиция

Столичные правоохранители задержали иностранца, с ножом напавшего на мужчину в Печерском районе

Об этом сообщила полиция Киева.

Отмечается, что 27 марта около 22:00 на спецлинию 102 поступило сообщение о драке возле одного из ресторанов по ул. Княжеств Острожских, в которых пострадал мужчина.

Врачи госпитализировали 38-летнего киевлянина с проникающим ножевым ранением живота в тяжелом состоянии.

Правоохранители установили, что конфликт возник между двумя компаниями посетителей заведения, которое сначала носило словесный характер, а впоследствии переросло в драку.

Во время стычки 27-летний иностранец получил нож и ударил им пострадавшего.

Полицейские задержали нападающего, продолжаются следственные действия.

