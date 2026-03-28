28 марта 2026, 09:33

Иностранец ранил киевлянина ножом: пострадавший в тяжелом состоянии

28 марта 2026, 09:33
Фото: Национальная полиция
Столичные правоохранители задержали иностранца, с ножом напавшего на мужчину в Печерском районе

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что 27 марта около 22:00 на спецлинию 102 поступило сообщение о драке возле одного из ресторанов по ул. Княжеств Острожских, в которых пострадал мужчина.

Врачи госпитализировали 38-летнего киевлянина с проникающим ножевым ранением живота в тяжелом состоянии.

Правоохранители установили, что конфликт возник между двумя компаниями посетителей заведения, которое сначала носило словесный характер, а впоследствии переросло в драку.

Во время стычки 27-летний иностранец получил нож и ударил им пострадавшего.

Полицейские задержали нападающего, продолжаются следственные действия.

Напомним, во Львове правоохранители задержали мужчину, который был в международном розыске. Выяснилось, что это гражданин Азербайджана. Здесь он скрывался от правоохранительных пахот, из-за чего его внесли в базу данных Интерпола.

Киев полиция нож ножевое ранение иностранец Печерский район
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
