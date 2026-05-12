Атака на Кривой Рог: есть погибшие, маленькому ребенку оторвало ножку

Об этом сообщил Александр Вилкул, передает RegioNews.

Председатель Совета обороны Кривого Рога сообщил, что россияне атаковали дроном Кривой Рог. Произошло попадание в жилой дом. На месте атаки произошел пожар.

К сожалению, уже известно о двух погибших: это мужчина 43 года и женщина 65 лет. Маленькой девятимесячной девочке оторвало ножку: ребенка эвакуировали в больницу, медики оказывают необходимую помощь.

В настоящее время спасатели потушили пожар, продолжается ликвидация последствий.

Напомним, ранее в Харькове один из российских дронов попал непосредственно в жилую застройку Шевченковского района.