Атака на Кривой Рог: есть погибшие, маленькому ребенку оторвало ножку
Россияне вечером 12 мая атаковали Кривой Рог. Дрон попал в жилой дом
Об этом сообщил Александр Вилкул, передает RegioNews.
Председатель Совета обороны Кривого Рога сообщил, что россияне атаковали дроном Кривой Рог. Произошло попадание в жилой дом. На месте атаки произошел пожар.
К сожалению, уже известно о двух погибших: это мужчина 43 года и женщина 65 лет. Маленькой девятимесячной девочке оторвало ножку: ребенка эвакуировали в больницу, медики оказывают необходимую помощь.
В настоящее время спасатели потушили пожар, продолжается ликвидация последствий.
Напомним, ранее в Харькове один из российских дронов попал непосредственно в жилую застройку Шевченковского района.
