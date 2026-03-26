В Киеве мужчина из-за ревности решил убить "соперника"

В Киеве задержан мужчина, который едва не убил человека. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Киева.

Это произошло в конце октября прошлого года в подъезде дома по улице Деревлянской. Тогда 43-летний мужчина приехал к жене, с которой они уже давно не жили вместе. Между ними произошла ссора, в которую вмешался сожитель женщины.

Во время конфликта злоумышленник нанес "сопернику" по меньшей мере шесть ударов ножом, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали с проникающими ранениями груди и живота.

Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый за тяжкие преступления местный житель. Теперь досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

