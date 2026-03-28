28 березня 2026, 09:33

Іноземець поранив киянина ножем: постраждалий у важкому стані

Фото: Національна поліція
Столичні правоохоронці затримали іноземця, який із ножем напав на чоловіка у Печерському районі

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що 27 березня близько 22:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про бійку біля одного з ресторанів на вул. Князів Острозьких, у якій постраждав чоловік.

Лікарі госпіталізували 38-річного киянина з проникаючим ножовим пораненням живота у важкому стані.

Правоохоронці встановили, що конфлікт виник між двома компаніями відвідувачів закладу, який спочатку носив словесний характер, а згодом переріс у бійку.

Під час сутички 27-річний іноземець дістав ніж та вдарив ним постраждалого.

Поліцейські затримали нападника, наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в Львові правоохоронці затримали чоловіка, який був у міжнародному розшуку. З'ясувалось, що це громадянин Азербайджану. Тут він переховувався від правоохороних оранів, через що його внесли в базу даних Інтерполу.

На Житомирщині затримали дезертирів, які вчинили подвійне вбивство
27 березня 2026, 23:40
На Дніпропетровщині чоловік через ревнощі вбив людину
27 березня 2026, 20:35
У Києві чоловік через ревнощі вирішив вбити "суперника"
26 березня 2026, 17:15
Всі новини »
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Ворог завдав 760 ударів по Запорізькій області: є загиблий
28 березня 2026, 08:58
Нічний удар по Одесі: загинула людина, 11 поранених, пошкоджено пологовий
28 березня 2026, 08:41
Ведучий Олексій Суханов зізнався, скільки він витрачає на продукти
28 березня 2026, 02:35
Хочеться вже якось взяти себе в руки": реперка alyona alyona зізналась у проблемах із здоров’ям
28 березня 2026, 01:35
Акторка Олена Кравець зізналась про проблеми в шлюбі: що врятувало її стосунки
28 березня 2026, 00:55
Борщ став ще дешевшим: в Україні впали ціни на капусту - які цінники
28 березня 2026, 00:35
Гуманітарне розмінування: уряд спростив фінансування до аграріїв
27 березня 2026, 23:55
На Житомирщині затримали дезертирів, які вчинили подвійне вбивство
27 березня 2026, 23:40
В Дніпрі лікар зробив операцію дитині на здоровій руці: медика будуть судити
27 березня 2026, 23:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
