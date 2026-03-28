Іноземець поранив киянина ножем: постраждалий у важкому стані

Столичні правоохоронці затримали іноземця, який із ножем напав на чоловіка у Печерському районі

Про це повідомила поліція Києва.

Зазначається, що 27 березня близько 22:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про бійку біля одного з ресторанів на вул. Князів Острозьких, у якій постраждав чоловік.

Лікарі госпіталізували 38-річного киянина з проникаючим ножовим пораненням живота у важкому стані.

Правоохоронці встановили, що конфлікт виник між двома компаніями відвідувачів закладу, який спочатку носив словесний характер, а згодом переріс у бійку.

Під час сутички 27-річний іноземець дістав ніж та вдарив ним постраждалого.

Поліцейські затримали нападника, наразі тривають слідчі дії.

