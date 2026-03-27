Обыски у Поплавского: разоблачена масштабная растрата средств в Киевском университете культуры
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора и СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, должностные лица заведения в сговоре с должностными лицами Министерства образования и науки организовали незаконное завладение средствами, выделенными в рамках государственной программы подготовки кадров заведениями высшего образования.
Речь идет о финансировании бюджетной программы "Подготовка кадров заведениями высшего образования и обеспечения деятельности их баз практики". За 2022-2023 годы университет получил около 760 млн грн.
Следствие установило, что основанием для финансирования были данные о количестве студентов, научных соискателей и штатном расписании заведения. По версии правоохранителей, в документы могли вноситься недостоверные данные, что позволяло безосновательно увеличивать объемы финансирования.
Также проверяется информация о возможном включении в отчетность лиц, которые фактически принадлежали к частному учебному заведению и не имели права участвовать в программе.
В рамках досудебного расследования 27 марта правоохранительные органы провели более 20 обысков в домах причастных лиц и помещениях университета.
В ходе следственных действий изъяты мобильные телефоны, жесткие диски и печати предприятий, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности.
Идет досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства и полный перечень лиц, причастных к возможному преступлению.
По данным СМИ, среди подозреваемых бывший ректор Михаил Поплавский.
РБК-Украина пишет, что он не задержан, подозрение ему не объявляли. Речь идет только об обысках у эксректора.
Как известно, Михаил Поплавский долгое время возглавлял КУК. Но в феврале 2026 года он покинул пост из-за завершения контракта.
Обязанности руководителя университета исполняет Игорь Комарницкий, который временно будет занимать эту роль до избрания нового ректора.
