27 марта 2026, 13:07

Обыски у Поплавского: разоблачена масштабная растрата средств в Киевском университете культуры

Фото: Прокуратура Украины
Правоохранители разоблачили возможную схему растраты государственных средств в Киевском университете культуры

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора и СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, должностные лица заведения в сговоре с должностными лицами Министерства образования и науки организовали незаконное завладение средствами, выделенными в рамках государственной программы подготовки кадров заведениями высшего образования.

Речь идет о финансировании бюджетной программы "Подготовка кадров заведениями высшего образования и обеспечения деятельности их баз практики". За 2022-2023 годы университет получил около 760 млн грн.

Следствие установило, что основанием для финансирования были данные о количестве студентов, научных соискателей и штатном расписании заведения. По версии правоохранителей, в документы могли вноситься недостоверные данные, что позволяло безосновательно увеличивать объемы финансирования.

Также проверяется информация о возможном включении в отчетность лиц, которые фактически принадлежали к частному учебному заведению и не имели права участвовать в программе.

В рамках досудебного расследования 27 марта правоохранительные органы провели более 20 обысков в домах причастных лиц и помещениях университета.

В ходе следственных действий изъяты мобильные телефоны, жесткие диски и печати предприятий, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности.

Идет досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства и полный перечень лиц, причастных к возможному преступлению.

По данным СМИ, среди подозреваемых бывший ректор Михаил Поплавский.

РБК-Украина пишет, что он не задержан, подозрение ему не объявляли. Речь идет только об обысках у эксректора.

Как известно, Михаил Поплавский долгое время возглавлял КУК. Но в феврале 2026 года он покинул пост из-за завершения контракта.

Обязанности руководителя университета исполняет Игорь Комарницкий, который временно будет занимать эту роль до избрания нового ректора.

Напомним, в Киеве разоблачили масштабную схему присвоения средств из госбюджета более чем на 1,5 млрд грн. По данным следствия, бывший топ-чиновник ГФС, прикрываясь статусом адвоката, организовал "конвертационный центр" и привлек к сделке еще нескольких сообщников.

