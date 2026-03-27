Обшуки у Поплавського: викрито масштабну розтрату коштів у Київському університеті культури

Фото: Прокуратура України

Офіс Генерального прокурора та СБУ

За даними слідства, службові особи закладу в змові з посадовцями Міністерства освіти та науки організували незаконне заволодіння коштами, виділеними в межах державної програми з підготовки кадрів закладами вищої освіти.

Йдеться про фінансування за бюджетною програмою "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики". Упродовж 2022-2023 років університет отримав близько 760 млн грн.

Слідство встановило, що підставою для фінансування були дані про кількість студентів, наукових здобувачів та штатний розпис закладу. За версією правоохоронців, до документів могли вноситися недостовірні дані, що дозволяло безпідставно збільшувати обсяги фінансування.

Також перевіряється інформація про можливе включення до звітності осіб, які фактично належали до приватного навчального закладу і не мали права брати участь у програмі.

У межах досудового розслідування 27 березня правоохоронні органи провели понад 20 обшуків у помешканнях причетних осіб та приміщеннях університету.

Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, жорсткі диски та печатки підприємств, які можуть містити докази протиправної діяльності.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини та повний перелік осіб, причетних до можливого злочину.

За даними ЗМІ, серед підозрюваних колишній ректор Михайло Поплавський.

РБК-Україна пише, що він не затриманий, підозру йому не оголошували. Наразі йдеться лише про обшуки в ексректора.

Як відомо, Михайло Поплавський довгий час очолював КУК. Але у лютому 2026 року він залишив посаду через завершення контракту.

Наразі обов’язки керівника університету виконує Ігор Комарніцький, який тимчасово займатиме цю роль до обрання нового ректора.

