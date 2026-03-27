27 березня 2026, 13:07

Обшуки у Поплавського: викрито масштабну розтрату коштів у Київському університеті культури

Фото: Прокуратура України
Правоохоронці викрили можливу схему розтрати державних коштів у Київському університеті культури

Про це інформує Офіс Генерального прокурора та СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, службові особи закладу в змові з посадовцями Міністерства освіти та науки організували незаконне заволодіння коштами, виділеними в межах державної програми з підготовки кадрів закладами вищої освіти.

Йдеться про фінансування за бюджетною програмою "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики". Упродовж 2022-2023 років університет отримав близько 760 млн грн.

Слідство встановило, що підставою для фінансування були дані про кількість студентів, наукових здобувачів та штатний розпис закладу. За версією правоохоронців, до документів могли вноситися недостовірні дані, що дозволяло безпідставно збільшувати обсяги фінансування.

Також перевіряється інформація про можливе включення до звітності осіб, які фактично належали до приватного навчального закладу і не мали права брати участь у програмі.

У межах досудового розслідування 27 березня правоохоронні органи провели понад 20 обшуків у помешканнях причетних осіб та приміщеннях університету.

Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, жорсткі диски та печатки підприємств, які можуть містити докази протиправної діяльності.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини та повний перелік осіб, причетних до можливого злочину.

За даними ЗМІ, серед підозрюваних колишній ректор Михайло Поплавський.

РБК-Україна пише, що він не затриманий, підозру йому не оголошували. Наразі йдеться лише про обшуки в ексректора.

Як відомо, Михайло Поплавський довгий час очолював КУК. Але у лютому 2026 року він залишив посаду через завершення контракту.

Наразі обов’язки керівника університету виконує Ігор Комарніцький, який тимчасово займатиме цю роль до обрання нового ректора.

Нагадаємо, у Києві викрили масштабну схему привласнення коштів із держбюджету на понад 1,5 млрд грн. За даними слідства, колишній топпосадовець ДФС, прикриваючись статусом адвоката, організував "конвертаційний центр" та залучив до оборудки ще кількох спільників.

На Рівненщині викрили "тіньового куратора" бурштинової схеми на 354 млн грн
27 березня 2026, 08:29
На Волині "нагріли" понад 200 тисяч на генераторах для навчального закладу
25 березня 2026, 20:50
Гусаков в Україні: псевдозбір на лікування СМА і нові подробиці слідства
25 березня 2026, 15:24
Всі новини »
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Нічні удари по Криму: уражено комплекс "Валдай" та станцію управління БпЛА
27 березня 2026, 13:51
"За 600 доларів зняв би з розшуку": у Миколаєві затримали співробітника ТЦК
27 березня 2026, 13:29
У Кривому Розі понівечили меморіальний банер на честь загиблих військових
27 березня 2026, 12:55
Наркотики у вільному доступі: по Україні почали громити магазини U420
27 березня 2026, 12:25
"Права без іспитів": у Херсоні судитимуть експравоохоронця
27 березня 2026, 11:58
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого безпілотника, яку знайшли в полі
27 березня 2026, 11:52
Український виробник солодощів роками платив жінці, яка очолила фабрику в "ДНР" – Bihus.Info
27 березня 2026, 11:35
Росіяни атакували дроном "Молнія" дитячу лікарню у Херсоні
27 березня 2026, 11:09
Капсула у відпустку: 3 сукні замість валізи одягу
27 березня 2026, 10:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
