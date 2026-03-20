В Киеве женщина пытала 9-летнего сына

В Киеве будут судить женщину, которая пытала сына. Известно, что она издевалась долгое время над 9-летним мальчиком.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, женщина долго закрывала 9-летнего сына в туалете. Там он был вынужден спать. Кроме того, мать заставляла его есть черствый хлеб, систематически избивала руками, ремнем и шнуром от зарядного устройства, а также связывала ребенка и зажимала ей пальцы в дверях.

Учителя заметили в школе, что у мальчика травмирована рука. Тогда преподаватели решили сообщить об этом милиционерам и привлечь социальные службы. Теперь матери грозит девять лет лишения свободы.

Мальчика временно поместили жить в многодетную семью, где ему ничего не угрожает.

Напомним, ранее в Винницкой области скончался 10-летний мальчик с инвалидностью. Оказалось, что мать не обратилась к врачам, хотя и знала, что ее сын нуждается в помощи. Кроме того, несколько месяцев ребенка не кормили.