10:30  20 березня
У Києві дитину ледь не зґвалтували прямо в школі
08:50  20 березня
На Львівщині мікроавтобус з’їхав у кювет: загинула пасажирка
07:36  20 березня
На Харківщині засудили військовослужбовця за вбивство побратима
UA | RU
UA | RU
20 березня 2026, 12:30

У Києві жінка катувала 9-річного сина

Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Києві будуть судити жінку, яка катувала сина. Відомо, що вона знущалась тривалий час з 9-річного хлопчика

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, жінка впродовж тривалого часу зачиняла 9-річного сина в туалеті. Там він був вимушений спати. Крім того, мати змушувала його їсти черствий хліб, систематично била руками, ременем і шнуром від зарядного пристрою, а також зв’язувала дитину та затискала їй пальці у дверях.

Вчителі помітили в школі, що в хлопчика травмована рука. Тоді викладачі вирішили повідомити про це правоохоронцям та залучити соціальні служби. Тепер матері загрожує дев'ять років позбавлення волі.

Хлопчика тимчасово помістили жити до багатодітної родини, де йому нічого не загрожує.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області помер 10-річний хлопчик з інвалідністю. Виявилось, що матір не звернулась до лікарів, хоч і знала, що її син потребує допомоги. Крім того, кілька місяців дитину не годували.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ поліція діти
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
Всі публікації »
