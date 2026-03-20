У Києві жінка катувала 9-річного сина

У Києві будуть судити жінку, яка катувала сина. Відомо, що вона знущалась тривалий час з 9-річного хлопчика

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, жінка впродовж тривалого часу зачиняла 9-річного сина в туалеті. Там він був вимушений спати. Крім того, мати змушувала його їсти черствий хліб, систематично била руками, ременем і шнуром від зарядного пристрою, а також зв’язувала дитину та затискала їй пальці у дверях.

Вчителі помітили в школі, що в хлопчика травмована рука. Тоді викладачі вирішили повідомити про це правоохоронцям та залучити соціальні служби. Тепер матері загрожує дев'ять років позбавлення волі.

Хлопчика тимчасово помістили жити до багатодітної родини, де йому нічого не загрожує.

