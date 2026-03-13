Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Подозрение получили четверо специалистов: бывший инженер Барановского филиала "Лесов Украины", помощник лесничего Явненского лесничества и лесопатолог предприятия "Киевлесозащита",

Фигуранты организовали схему незаконной рубки леса. Они подделывали служебные документы для получения лесорубных билетов, указывая в них ложные данные о якобы поражении деревьев вредителями.

На самом же деле под видом санитарной рубки чиновники планировали уничтожить здоровые сосны на территории Явненского лесничества.

По оценкам экспертов, незаконная рубка 178 деревьев по этой схеме могла нанести государству ущерб более чем на 1,8 млн грн.

Четверым фигурантам объявили подозрение в покушении на незаконную порубку леса и служебный подлог (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Напомним, в Николаевской области будут судить директора лесхоза, который вместо возобновления леса засеял земли пшеницей. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.