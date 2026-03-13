10:29  13 марта
13 марта 2026, 11:09

Враг атаковал энергетику: есть обесточивание в шести областях

13 марта 2026, 11:09
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Reuters
Читайте також
українською мовою

На утро 13 марта из-за вражеских ударов по энергетической инфраструктуре Украины зафиксированы новые обесточивания в Сумской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях

Об этом сообщило НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

"Там, где это позволяют условия безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей", – говорится в сообщении.

В компании также предупредили, что из-за последствий предыдущих массированных атак в пятницу во всех регионах Украины прогнозируется:

  • с 17:00 до 23:00 – применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей;
  • с 17:00 до 22:00 – почасовые отключения для всех категорий потребителей.

"Время и продолжительность возможных отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – добавили в "Укрэнерго".

Также энергетики обратились к потребителям с просьбой перенести активное энергопотребление на часы наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 11:00 до 16:00.

Напомним, в ночь на 13 марта враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М", а также 126 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение обломков сбитых целей на пяти локациях.

