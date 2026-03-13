Фото: ГСЧС

Происшествие случилось утром 12 марта в городе Вольногорск Каменского района. Взрыв раздался в пятиэтажке на улице Защитников Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В квартире на втором этаже произошел взрыв, а в квартире на третьем этаже возникло возгорание на площади 8 кв.м. Частично повреждены перекрытия между вторым и третьим этажами, разрушены межкомнатные перегородки в квартире.

Спасатели деблокировали и эвакуировали трех человек, в том числе ребенка. Одну женщину госпитализировали и еще одна обратилась к врачам самостоятельно.

Аварийно спасательные работы продолжаются.

Напомним, 9 марта в Житомире в частном доме взорвалась граната: погибла женщина, травмирован мужчина.