12:20  06 марта
В Киевской области неизвестные избили 20-летнего парня
08:44  06 марта
Хотел "разоблачить агентов РФ": в Сумах мужчина поджег банк и аптеку
06:31  06 марта
Гибель матери и ребенка в ДТП на Прикарпатье: двух водителей взяли под стражу
06 марта 2026, 11:15

СБУ задержала иностранца, готовившего двойной теракт в Киеве

06 марта 2026, 11:15
Фото: СБУ
Военная контрразведка СБУ предотвратила еще один теракт в Киеве. Задержан российский агент, готовивший сразу два взрыва в столице

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Сначала злоумышленник должен был заложить самодельную взрывчатку под автомобиль украинского воина. Далее террорист планировал дистанционно взорвать бомбу в момент подхода военного к машине. А по прибытии на место происшествия экстренных служб должна была сработать еще одна взрывчатка, заложенная рядом.

Сотрудники СБУ разоблачили вражеский замысел и задержали фигуранта по месту жительства, когда он снаряжал взрывчатку мобильными телефонами для удаленной активации.

Подготовкой теракта занимался завербованный россиянами разнорабочий с Южного Кавказа, длительно проживавший в Киеве. В поле зрения оккупантов он попал, когда искал "быстрые заработки" в Телеграмм-каналах.

После дистанционной вербовки иностранец получил от российского спецслужбы инструкцию по изготовлению самодельных бомб из подручных средств.

Подходящие комплектующие для взрывчатки фигурант заказывал через сайты, а по завершении синтеза химических компонентов поместил их в пищевой контейнер. Далее мужчина в темное время суток должен был прибыть на место запаркованного авто и заложить одну из взрывчаток под капот, другую – рядом.

Во время обысков у задержанного изъяли самодельную бомбу и составляющие ее изготовления, мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с РФ и боевые гранаты.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК Украины (подготовка к теракту).

Кроме этого, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий иностранца за незаконное обращение с боеприпасами и изготовление взрывчатки.

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в центре Харькова. Задержан 16-летний агент российской военной разведки, который готовил взрыв в многоэтажном доме.

