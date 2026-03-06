Иллюстративное фото: pixabay

Прокуратура сообщила о подозрении врачу одной из коммунальных больниц столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Установлено, что 61-летняя киевлянка находилась на стационарном лечении в психиатрическом отделении медучреждения. Когда состояние пациентки ухудшилось, ее осмотрел дежурный врач. Впоследствии женщина начала терять сознание, прошел повторный осмотр.

Через несколько часов пациентка умерла от острого инфаркта и сердечной недостаточности. Экспертиза подтвердила: врач не диагностировала инфаркт вовремя, что и привело к смерти женщины.

Действия медика квалифицировали как ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей (ч. 1 ст. 140 УК Украины). Ей грозит до двух лет лишения свободы и запрет заниматься медицинской деятельностью на срок до пяти лет.

Напомним, правоохранители завершили расследование и передали в суд дело в отношении двух акушерок-гинеколог полового отделения Острожской больницы в Ровенской области. Их обвиняют в халатности, приведшей к гибели новорожденной девочки.