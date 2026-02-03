У Києві судили агента РФ, який коригував удари ворога і називав себе православним

Фото з відкритих джерел

Дніпровський районний суд Києва визнав місцевого жителя винуватим у державній зраді. На суді він провину не визнавав і заявив, що він провославна людина

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Восени 2024 року житель столиці в Telegram спілкувався з представникам російських спецслужб. Зокрема, він передавав ворогу дані про місця розташування особового складу ЗСУ і ремонтних підрозділів військової техніки і танків у місті Києві, складів боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів, а також писав про точність і якість ураження підрозділів сил оборони.

Як з'ясували правоохоронці, за переданими обвинуваченим координатами розміщувались підрозділи сил ППО, які захищають Київ. Крім того, в жовтні 2024 року за переданими координатами були удари російських дронів: йдеться про об'єкти критичної інфраструктури.

На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що не спілкувався зі спецслужбами іноземних держав, і є православною людиною. Проте переписка, до якої отримали доступ правоохоронці, свідчила про інше: обвинувачений підтримував ворожі обстріли, а також повідомляв про "хороші прильоти" і називав це "хорошою роботою".

На початку грудня 2024-го чоловік повідомив куратора про сильний удар по енергетиці і екстрені відключення світла в Києві. Коли росіянин порадив йому "не забувати про власну безпеку", він на це відповів, що Бог береже і потрібно йти до кінця, до перемоги та надсіслав фото футболки із зображенням прапору РФ і висловив сподівання, що в найближчому майбутньому можна буде сміливо носити такі речі.

Суд визнав чоловіка винним. Його засудили до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агентів РФ, які готували дрони-бомбери для атак по Одесі зсередини. За завданням ворога фігуранти готували атаки на місцевих військових за допомогою так званих "скидів" із цивільного квадрокоптера.