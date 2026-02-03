00:55  03 лютого
Відомий український актор розповів, скільки коштує українське кіно
08:12  03 лютого
На Полтавщині зіткнулися легковик та автобус: є постраждалий
09:30  03 лютого
На Житомирщині неповнолітня стріляла в собаку з гвинтівки
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2026, 10:55

У Києві судили агента РФ, який коригував удари ворога і називав себе православним

03 лютого 2026, 10:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Дніпровський районний суд Києва визнав місцевого жителя винуватим у державній зраді. На суді він провину не визнавав і заявив, що він провославна людина

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Восени 2024 року житель столиці в Telegram спілкувався з представникам російських спецслужб. Зокрема, він передавав ворогу дані про місця розташування особового складу ЗСУ і ремонтних підрозділів військової техніки і танків у місті Києві, складів боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів, а також писав про точність і якість ураження підрозділів сил оборони.

Як з'ясували правоохоронці, за переданими обвинуваченим координатами розміщувались підрозділи сил ППО, які захищають Київ. Крім того, в жовтні 2024 року за переданими координатами були удари російських дронів: йдеться про об'єкти критичної інфраструктури.

На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що не спілкувався зі спецслужбами іноземних держав, і є православною людиною. Проте переписка, до якої отримали доступ правоохоронці, свідчила про інше: обвинувачений підтримував ворожі обстріли, а також повідомляв про "хороші прильоти" і називав це "хорошою роботою".

На початку грудня 2024-го чоловік повідомив куратора про сильний удар по енергетиці і екстрені відключення світла в Києві. Коли росіянин порадив йому "не забувати про власну безпеку", він на це відповів, що Бог береже і потрібно йти до кінця, до перемоги та надсіслав фото футболки із зображенням прапору РФ і висловив сподівання, що в найближчому майбутньому можна буде сміливо носити такі речі.

Суд визнав чоловіка винним. Його засудили до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агентів РФ, які готували дрони-бомбери для атак по Одесі зсередини. За завданням ворога фігуранти готували атаки на місцевих військових за допомогою так званих "скидів" із цивільного квадрокоптера.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
коригувальник агент рф суд Київ
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
На Київщині зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки
03 лютого 2026, 11:29
В Одесі з 4 лютого школи повертаються до очного навчання
03 лютого 2026, 11:20
Знімав побиття на відео: на Київщині офіцера ТЦК підозрюють у знущаннях над військовозобов'язаними
03 лютого 2026, 11:11
На Полтавщині жінка та дворічна дитина отруїлися чадним газом
03 лютого 2026, 10:57
РФ вночі атакувала Україну 71 ракетою, зокрема 32 "Іскандерами", та 450 БпЛА
03 лютого 2026, 10:40
У Києві росіяни пошкодили музей Другої світової війни: фахівці оцінюють збитки
03 лютого 2026, 10:39
На Рівненщині вкрили схему заробітку на землі
03 лютого 2026, 10:30
Росія вперто намагається відновити велич СРСР
03 лютого 2026, 10:11
Зеленський про нічну атаку: "Москва обирає терор та ескалацію, тому потрібен максимальний тиск"
03 лютого 2026, 09:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »