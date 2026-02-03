Атака ворога на Київ: пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі
У ніч на 3 лютого російські військові атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
Наслідки ворожої атаки на столицю зафіксовані у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах.
- У Дарницькому районі виникла пожежа в нежитловій забудові. Пошкоджений 25-поверховий будинок та 5-поверхівка на іншій локації.
- У Деснянському районі пошкоджена нежитлова будівля.
- У Дніпровському районі на двох локаціях виявлені залишки ворожих обʼєктів на відкритій території. Зафіксовано пошкодження території дитсадка. На іншій локації – пошкодження житлової 5-поверхівки.
- У Печерському районі зазнала ушкоджень АЗС. Пошкоджені припарковані авто, будівля заправки.
- У Шевченківському районі ворожим ударом пошкодило 22-х поверховий будинок.
Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок російської атаки на Київ.
Нагадаємо, вдень 2 лютого російська армія атакувала Харків. Ворог вдарив безпілотником по ринку.
