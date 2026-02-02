ПЦУ офіційно розпочала використання Києво-Печерської лаври

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заступника міністра культури Івана Вербицького.

На його думку, це важливий крок для повноцінного функціонування монастиря і релігійної громади, закріплення її служіння у Лаврі на основі прозорих договорів з чітко визначеними правами і обовʼязками, увагою до збереження памʼяток і співпраці із заповідником.

"Указ Президента України і рішення Ради національної безпеки і оборони у 2022 році розпочали процес переосмислення ролі Лаври як релігійного центру і обʼєкту світової спадщини. Держава провела перевірку і виявила численні порушення умов користування майном. Були розірвані договори із релігійною організацією УПЦ (МП), діяльність представників якої була також повʼязана із поширення російських наративів", – йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, в Лаврі почала діяти громада ПЦУ, у користування якої сьогодні офіційно передані перші два корпуси (70 і 49) на території Нижньої лаври.

Нагадаємо, наприкінці січня об'єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" зазнали пошкоджень унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на українську столицю.