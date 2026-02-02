Хотів здивувати дівчину: чоловік запустив салют у центрі столиці
У Києві 1 лютого в Святошинському районі запустили салют. Правоохоронці знайшли чоловіка, який це зробив
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Виявилось, що салют на території Святошинського району запустив 47-річний житель Києва. Він пояснив, що познайомився з дівчиною і катався з нею на автомобілі. Він хотів вразити свою супутницю і запустив салют. Правоохоронці його затримали.
Варто зауважити, що в Україні використання піротехніки під час воєнного стану заборонено. За це передбачена кримінальна відповідальність.
Нагадаємо, раніше в Одесі затримали осіб, які двічі запустили салюти під час повітряної тривоги в місті. Виявилось, що вони отримали пропозицію за гроші запустити феєрверки у багатолюдних місцях.
