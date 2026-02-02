10:16  02 лютого
Смерть за кермом в Ужгороді: чоловік зніс кілька авто і влетів в аптеку
08:56  02 лютого
На Херсонщині військові РФ із психічними розладами навчають дітей – ЦНС
08:26  02 лютого
Смертельна пожежа на Житомирщині: загинула однорічна дитина
02 лютого 2026, 11:20

Хотів здивувати дівчину: чоловік запустив салют у центрі столиці

02 лютого 2026, 11:20
Фото: Нацполіція
У Києві 1 лютого в Святошинському районі запустили салют. Правоохоронці знайшли чоловіка, який це зробив

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Виявилось, що салют на території Святошинського району запустив 47-річний житель Києва. Він пояснив, що познайомився з дівчиною і катався з нею на автомобілі. Він хотів вразити свою супутницю і запустив салют. Правоохоронці його затримали.

Варто зауважити, що в Україні використання піротехніки під час воєнного стану заборонено. За це передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали осіб, які двічі запустили салюти під час повітряної тривоги в місті. Виявилось, що вони отримали пропозицію за гроші запустити феєрверки у багатолюдних місцях.

