Хотів здивувати дівчину: чоловік запустив салют у центрі столиці

Фото: Нацполіція

У Києві 1 лютого в Святошинському районі запустили салют. Правоохоронці знайшли чоловіка, який це зробив

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Виявилось, що салют на території Святошинського району запустив 47-річний житель Києва. Він пояснив, що познайомився з дівчиною і катався з нею на автомобілі. Він хотів вразити свою супутницю і запустив салют. Правоохоронці його затримали.

Варто зауважити, що в Україні використання піротехніки під час воєнного стану заборонено. За це передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали осіб, які двічі запустили салюти під час повітряної тривоги в місті. Виявилось, що вони отримали пропозицію за гроші запустити феєрверки у багатолюдних місцях.