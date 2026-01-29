Ночная атака на Запорожский район: погибли мужчина и две женщины

Фото: ГСЧС Запорожье

В ночь на 29 января, около полуночи, российские войска нанесли удар по частному сектору в Вольнянске Запорожского района

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате обстрела погибли три мирных жителя: 62-летний мужчина и женщины в возрасте 26 и 50 лет. Еще один человек, 57 лет, получил ранения.

Также в результате атаки повреждены семь частных жилых домов, один из них разрушен полностью. Возник пожар жилого дома на площади около 100 квадратных метров, а также произошло возгорание газовой трубы.

Пожары были ликвидированы подразделениями ГСЧС.

На месте происшествия работают все экстренные службы, идет ликвидация последствий обстрела и фиксация очередного военного преступления РФ.

По данным Запорожской ОВА, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 841 удар по 34 населенным пунктам Запорожской области.

Напомним, в среду, 28 января, 4:40 враг нанес два удара по жилым кварталам Запорожья. Известно о шести пострадавших. В результате вражеской атаки повреждены 14 многоквартирных домов – более 200 квартир с выбитыми окнами и изуродованными балконами и дверями.

Впоследствии Нацполиция показала видео после утреннего удара по жилым домам в Запорожье.